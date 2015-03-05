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مجلس الأمن يوافق على تمديد عمل فريق الخبراء في لجنة العقوبات على كوريا الشمالية

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مجلس الأمن يوافق على تمديد عمل فريق الخبراء في لجنة العقوبات على كوريا الشمالية مجلس الأمن يوافق على تمديد عمل فريق الخبراء في لجنة العقوبات على كوريا الشمالية

اجتماعات مجلس الأمن

صوت مجلس الأمن الدولي بالإجماع على قرار تمديد ولاية فريق الخبراء في لجنة العقوبات على جمهورية كوريا الشمالية.

وقرر المجلس تمديد ولاية الفريق لمدة 13 شهرا، حتى الخامس من أبريل عام 2016، وأكد المجلس، في قراره، على أن انتشار الأسلحة النووية والكيميائية والبيولوجية، وكذلك وسائل إيصالها ما زال يشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين.

وبموجب القرار، ستقدم اللجنة تقريرا عن منتصف المدة إلى المجلس في تاريخ الخامس من أغسطس عام 2015، بالإضافة إلى تقرير نهائي في موعد لا يتجاوز الخامس من فبراير عام 2016 .

وقد طلب مجلس الأمن من فريق الخبراء القيام بتقديم برنامج عمله عما يعتزم القيام به في موعد أقصاه ثلاثين يوما من قرار إعادة تعيين الفريق.

وحث المجلس جميع الدول ومؤسسات الأمم المتحدة وغيرها من الأطراف المهتمة على التعاون التام مع اللجنة وفريق الخبراء.

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