الرئيس التونسى: الدولة تتابع تداعيات الفيضانات فى جندوبة

أكد الرئيس التونسى الباجى قائد السبسى ، أن الدولة لن تغمض عينيها عن الأضرار التى لحقت بولاية جندوبة بسبب الفيضانات الأخيرة ، معتبرا أن ما حصل يعود بالأساس إلى تراكم مشاكل البنية التحتية والخلل فى التنمية على مدى فترات الحكومات المتعاقبة وفق تقديره.

وشدد قائد السبسى فى تدخل مباشر على موجات الإذاعة التونسية أمس "الأربعاء" خلال برنامج حول الأوضاع فى ولاية جندوبة على أن الدولة تتابع تداعيات الفيضانات بالمنطقة وستجد حلولا تدريجية لمشاكلها التنموية وهو ما اعتبره أمرا يستوجب بعض الوقت ، وقال فى هذا الصدد "يجب ألا تلقى المسئولية على عاتق الدولة فقط بل أن المواطنين يتحملون كذلك جزءا من المسئولية نتيجة بناء مساكنهم على ضفاف وادى مجردة "، متوجها بكلامه إلى أهالى جندوبة قائلا " إن الحكومة متضامنة معكم ولن تسكت عن هذه المشكلة الحيوية بعد جفاف مياه الفيضانات بل ستكون ضمن أولوياتها أن أهالى جندوبة جزء لا يتجزأ من أبناء تونس ولا تمييز بين مناطق وأبناء تونس من الشمال إلى الجنوب.

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