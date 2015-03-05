محلب يستدعي زعزوع لاجتماع عاجل للحكومة

استدعي المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء هشام زعزوع، وزير السياحة لعقد اجتماع متعلق بترتيبات المؤتمر الاقتصادي، وكشف مصدر رسمي عن أن مقابلات الوزير غدا الخميس من المتوقع أن يقوم بها محمد جمال المستشار السياحي، وأن أبرز المقابلات، الخميس، كانت لرئيس لجنة السياحة والثقافة في البرلمان الألماني، فيما تم إلغاء المقابلة نظرا لاستدعاء الوزير.

وفي سياق منفصل، أكد زعزوع خلال مؤتمر صحفي على هامش افتتاح البورصة أن الأحداث الإرهابية التي تحدث من آن إلى آخر في مصر حيث أوضح أن هذه الأحداث تقوم بها جماعة إرهابية وتهدف إلى إفشال ما حققته مصر مؤخرا وخاصة مع اقتراب موعد انعقاد المؤتمر الاقتصادى، موضحا أن هذه الأعمال الإجرامية يقوم بها فصيل معين ضد النظام وهى غير موجهة للسائح.