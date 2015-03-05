أخبار عاجلة

محافظ دمياط يبحث قرار غلق المقاهي مع النواب -
تشكيل لجنة لتسهيل إنهاء الإجراءات أراضي المستثمرين بسوهاج -
«المصريين الأحرار» يكرم الأطباء والصيادلة المشاركين في القوافل الطبية -
«صحة البرلمان»: قانون التأمين الصحي الجديد أمامه 10 سنوات لتطبيقه -
محافظ دمياط يبحث آلية تسديد مديونيات المخابز -
بالفيديو.. الأهلي يوضح موقفه من لائحة كأس مصر: حاجة غريبة جدًا -
فيديو| أحمد الشيخ: أنا أكثر شخص حزين على ضياع ركلة الجزاء أمام الأهلي -
اليوم.. أولى جلسات محاكمة فرد أمن مدرسة دولية متهم بهتك عرض طفل -
أضرار وفوائد الكافيين -
عبد الغفار يطالب بتوسيع دائرة تبادل المعلومات العربية حول الكيانات الإرهابية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

محلب يستدعي زعزوع لاجتماع عاجل للحكومة

Google+ Print
محلب يستدعي زعزوع لاجتماع عاجل للحكومة محلب يستدعي زعزوع لاجتماع عاجل للحكومة

المهندس إبراهيم محلب

استدعي المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء هشام زعزوع، وزير السياحة لعقد اجتماع متعلق بترتيبات المؤتمر الاقتصادي، وكشف مصدر رسمي عن أن مقابلات الوزير غدا الخميس من المتوقع أن يقوم بها محمد جمال المستشار السياحي، وأن أبرز المقابلات، الخميس، كانت لرئيس لجنة السياحة والثقافة في البرلمان الألماني، فيما تم إلغاء المقابلة نظرا لاستدعاء الوزير.

وفي سياق منفصل، أكد زعزوع خلال مؤتمر صحفي على هامش افتتاح البورصة أن الأحداث الإرهابية التي تحدث من آن إلى آخر في حيث أوضح أن هذه الأحداث تقوم بها جماعة إرهابية وتهدف إلى إفشال ما حققته مصر مؤخرا وخاصة مع اقتراب موعد انعقاد المؤتمر الاقتصادى، موضحا أن هذه الأعمال الإجرامية يقوم بها فصيل معين ضد النظام وهى غير موجهة للسائح.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
«المصريين الأحرار» يكرم الأطباء والصيادلة المشاركين في القوافل الطبية

«المصريين الأحرار» يكرم الأطباء والصيادلة المشاركين في القوافل الطبية

بالفيديو.. الأهلي يوضح موقفه من لائحة كأس مصر: حاجة غريبة جدًا

بالفيديو.. الأهلي يوضح موقفه من لائحة كأس مصر: حاجة غريبة جدًا

أشكروفت: بناء اقتصاد قوي في مصر خطوة هامة لمكافحة الإرهاب بالمنطقة

أشكروفت: بناء اقتصاد قوي في مصر خطوة هامة لمكافحة الإرهاب بالمنطقة

يحيى راشد: إعلان أمريكا «مصر آمنة» يساهم في عودة السياحة

يحيى راشد: إعلان أمريكا «مصر آمنة» يساهم في عودة السياحة