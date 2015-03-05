الأمم المتحدة: العالم يخسر نحو 300 مليار دولار سنويا بسبب الكوارث الطبيعية

أفاد تقرير للأمم المتحدة صدر أمس الأربعاء، بأن كوارث طبيعية مثل الجفاف والفيضانات والزلازل والعواصف الشديدة تكلف العالم نحو 300 مليار دولار في شكل خسائر اقتصادية كل عام.

جاء في التقرير الصادر عن مكتب الأمم المتحدة لتقليل خطر الكوارث أن “الخسائر الاقتصادية جراء الكوارث تصل الآن إلى متوسط يتراوح بين 250 مليار دولار إلى 300 مليار دولار كل عام”.

وذكر التقرير أنه يمكن أن يتم الحد من تلك المخاطر إذا استثمر العالم ستة مليارات دولار سنويا في استراتيجيات إدارة خطر الكوارث.

قالت مارجريتا والستورم، الممثل الخاص للأمم المتحدة للحد من الكوارث، للصحفيين: “التقرير هو دعوة لإيقاظ الدول كي تزيد من التزاماتها للاستثمار في حلول ذكية لتقوية العزم على (مكافحة) الكوارث”.

د ب أ