حبس موظف متهم بقتل طفلته خنقا وأبلغ الشرطة عن جريمته بمدينة نصر

أمرت نيابة أول مدينة نصر برئاسة المستشار أحمد شورب بحبس موظف 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة قتل طفلته البالغة من العمر 3 سنوات خنقا، وقتلها داخل شقته فى مدينة نصر وأبلغ الشرطة عن الجريمة، بعدما استغل خروج زوجته لزيارة بعض أقاربها. وتبين من التحريات والتحقيقات أن المتهم يعانى من مرض انفصام فى الشخصية،

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقى العميد عصام العزب مفتش مباحث غرب بلاغا من شرطة النجدة يفيد تلقيها اتصالا هاتفيا من شخص يبلغ عن جريمة قتل ارتكبها داخل شقته.

وانتقل على الفور النقيب أحمد الشافعى رئيس التحقيقات بقسم شرطة أول مدينة نصر لمكان الشقة، وتبين من المعاينة أن الطفلة ملقاة على الأرض جثة هامدة والمتهم يعترف بأنه قتلها.

كما تبين من التحريات أن المتهم "أحمد.إ" يعانى من مرض انفصام فى الشخصية، واستغل خروج زوجته لزيارة بعض أقربائها ودخل غرفة طفلته رقية أ 3 سنوات وخنقها بيده حتى لفظت أنفاسها الأخيرة ثم بلغ عن نفسه للشرطة.