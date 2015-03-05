المحكمة العسكرية بالإسكندرية تقضى بالمؤبد على 5 من عناصر الإخوان

أصدرت مساء اليوم الأربعاء محكمة الجنايات العسكرية بالإسكندرية، حكماً على 11 من جماعة إخوان كفر الشيخ الإرهابية بأحكام مختلفة، منها المشدد لمدة سبع سنوات لكل من الدكتور المحمدى عبد العظيم، والدكتور عادل أحمد مرجان، وبالسجن المشدد لمدة خمس سنوات لكل من عبد الله عبد المحسن سالم، وأحمد إبراهيم محمد الشيخ.

كما قضت بالسجن المشدد ثلاث سنوات على الشيخ حسنى عبد المنعم بازينه إمام وخطيب، وعدم قبول الدعوى الجنائية لمحمد مصطفى الحداد، نظراً لعدم تواجده وقت ارتكاب وقائع ثلاثة، كما قررت المحكمة حبس 5 متهمين آخرين غيابياً. بالسجن المؤبد.

تعود أحداث القضايا الثلاثة الأولى قضية القطار فى 18أغسطس الماضى حينما تلقت الأجهزة الأمنية مكالمة تليفونية من أحدى المتهمين تفيد بقطع شريط السكة الحديد قبل قرية المرابعين التابعة لمركز كفر الشيخ بطول متر من الجانبين، وعلى الفور وقف حركة القطارات لحين إصلاح العطل، وقامت مباحث المديرية والأمن الوطنى والأمن العام بعمل تحريات، أسفرت عن اتهام 6 أشخاص من قريتى المرابعين وإسحاق بمسئوليتهم عن الواقعة بهدف الانتقام لعدد من أقربائهم المحكوم عليهم بـ10 سنوات سجن فى قضايا تظاهر وغيرها.

وتعود أحداث القضية الثانية بمحكمة كفر الشيخ ليوم 8سبتمبر الماضى عندما تلقت شرطة النجدة بلاغاً بوقوع صوت فرقعة بالطابق الثانى أمام غرفة المحامين، فانتقل خبراء المفرقعات وتبين أنها عبارة عن قنبلة بدائية الصنع، تم وضعها بكيس شيبسى داخل كيس أسود ولم تحدث إصابات أو خسائر.

وأظهرت التحريات أن 5 أشخاص ينتمون لجماعة الإخوان الإرهابية كانوا وراء وضع الكيس داخل المحكمة، فتم إحالتهم للنيابة العامة التى قررت حبسهم 15 يوماً، وتم التجديد لهم تباعا، حتى قرر المحامى العام إحالتهم فى القضية رقم 8135 لسنة 2014 جنايات قسم أول كفر الشيخ إلى النيابة العسكرية بالإسكندرية.

أما الواقعة الثلاثة فتعود أحداثها إلى يوم 28 سبتمبر الماضى، عندما حدث انفجار جسم غريب زرعه مجهولون خارج مبنى مركز المعلومات للأحوال المدنية بمنطقة حى سخا التابع لمدينة كفر الشيخ، وتم إلقاء القبض على مرتكب هذه الواقعة.