معرض الإسكندرية للكتاب يناقش أزمة الفنون وغياب الفن الرفيع

شهد معرض إسكندرية للكتاب، مساء اليوم عدد من الفاعليات والأنشطة الثقافية، حيث عقدت ندوة بعنوان "كل الفنون حكاية واحدة" شارك فيها د.مدحت مكاوى وادارها د.أحمد قدرى.

ودارت الندوة حول دور الفنون فى مواجهة حالات الاكتئاب من منظور علم النفس والتنمية البشرية، كما تطرقوا فى الحديث إلى أسباب تفشى ظاهرة الاكتئاب فى المجتمع، عن طريق الصراعات والضغوط التى يعانى منها الناس وتغلب القيم الهدامة على القيم النبيلة، بالإضافة إلى الفنون الرديئة التى طفت على السطح خاصة فى مجال السينما والدراما والتى ساعد على انتشارها غياب الفنون الرفيعة.