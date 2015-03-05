طلاب صيدلة الدلتا يطلقون غدا قافلة طبية لمركز نبروه بالدقهلية

أعلن الاتحاد المصرى لطلاب الصيدلة بجامعة الدلتا، عن إطلاقه القافلة الطبية الأولى له،غدا الجمعة، بقرية الطيبة التابعة لمركز نبروه بمحافظة الدقهلية، ويأتى ذلك ضمن مشروع التطوير الصحى لقرية الطيبة الذى يتبناه الاتحاد المصرى لطلاب الصيدلة بجامعة الدلتا.

وتشمل القافلة معظم التخصصات الطبية بالإضافة إلى صيدلية لصرف الدواء بالمجان، إلى جانب تنظيم حملات توعية صحية لأهالى القرية، خاصة للمصابين بمرض الاتهاب الكبدى الوبائى ومرض السكر.

والجدير بالذكر أن الاتحاد المصرى لطلاب الصيدله (EPSF) تأسس عام 1982، وهو منظمة غير حكومية وغير هادفة للربح، وليس لها أى اتجاهات سياسية أو دينية، ويوجد بداخل الاتحاد مجموعة من اللجان ومنها لجنة الصحة العامة التى تهدف إلى توعية المجتمع بأهم الأمراض المنتشرة فيه ومحاولة التقليل منها، ومن أهم إنجازاته، هذا العام، دخوله موسوعة (جينيس) للأرقام القياسية، وذلك بتحقيق أكبر عدد قياسات سكر لأكثر من 8000 شخص فى يوم واحد.