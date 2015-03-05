غدا.. بدء أعمال المؤتمر العلمى الدولى للتحاليل الطبية بجامعة الإسكندرية

تنظم جمعية الكيمياء الحيوية الباثولوجية وأبحاث الدم بمشاركة نقابة أخصائيين التحاليل الطبية غدا الجمعة "المؤتمر العلمى الدولى الرابع للتحاليل الطبية"، والذى سيعقد بمركز المؤتمرات بكلية الطب جامعة الإسكندرية.

وقال رئيس المؤتمر الدكتور أحمد عبد الحليم يمنى - فى تصريح له - إن "المؤتمر سيناقش أبحاثا وموضوعات جديدة فى مجال التحاليل الطبية من بينها التحاليل الطبية، التى تتنبأ للسيدة الحامل هل ستكون الولادة مبكرة أم ستكون فى موعدها، وتحاليل خاصة بالجنين ومدى احتياجه للعلاج قبل الولادة ورعايته بعدها".

وأضاف الدكتور أحمد عبد الحليم أنه "سيتم الإعلان عن إنشاء مجلة دولية لنشر الأبحاث العلمية خلال المؤتمر، الذى يستمر يوما واحدا، وتشارك فيه نخبة وعدد كبير من أساتذة واستشاريين وأخصائيين التحاليل الطبية وكبار أساتذة الجامعات المصرية".