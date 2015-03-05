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رنيم الوليلى تتوّج ببطولة "ويندى سيتى" للأسكواش لأول مرة فى تاريخ مصر

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رنيم الوليلى تتوّج ببطولة "ويندى سيتى" للأسكواش لأول مرة فى تاريخ مصر رنيم الوليلى تتوّج ببطولة "ويندى سيتى" للأسكواش لأول مرة فى تاريخ مصر
حققت بطلة الأسكواش رنيم الوليلى إنجازًا تاريخيًا، بعدما توّجت بلقب بطولة ويندى سيتى للأسكواش للمرة الأولى فى تاريخ سيدات ، بعد فوزها على غريمتها التقليدية الماليزية نيكول ديفيد، فى المباراة النهائية التى جمعتهما اليوم الخميس، بنتيجة 3/1.

وتُعتبر المصنفة الثانية عالميًا أول مصرية تُحرز لقب بطولة ويندى سيتى، التى أقيمت بولاية شيكاغو الأمريكية، لاسيما أن التتويج يأتى على حساب البطلة الماليزية المصنفة الأول عالميًا، والتى نجحت فى اقتناص لقب كليفلاند من رنيم الوليلى مطلع شهر فبراير الماضى.


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جانب من المباراة

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