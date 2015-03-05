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محمد سامي يغادر مصر نهائياً ويقيم في أمريكا

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محمد سامي يغادر مصر نهائياً ويقيم في أمريكا محمد سامي يغادر مصر نهائياً ويقيم في أمريكا

الأربعاء 04-03-2015 23:51

قرر المخرج المصري الشاب محمد سامي هجرة نهائياً بلا عودة واختار أمريكا مكاناً لإقامته.
 

هذا ما كشفة صديقه المخرج السينمائي والإعلامي عمر زهران عبر تدوينه له كتبها عبر "فيس بوك"، موضحاً أن السبب في اتخاذ سامي هذا القرار حسب ما قاله له بنفسه هو أن البعض نال من أعماله وشخصه واتهم بأبشع التهم وشُكك مراراً في موهبته، وفي مؤهلاته العلمية، وأخلاقه، وحتى عائلته نالت نصيبها من اتهامات كثيرة.
 

وقد سبق وواجه محمد سامي فعلياً الكثير من المشاكل والأزمات حيث قيل إنه قام بتزوير شهاداته الدراسية حيث أصدرت وقتها نقابة المهن السينمائية بياناً بوقف سامي عن العمل، إلا إنها بعد التحقيق تبين أن كافة أوراقه صحيحة، كما أتهم بالبلطجة من قبل غادة عبد الرازق أثناء تصويرهما معا مسلسل "حكاية حياة"، فضلاً عن تعرض فيلمه الأخير "ريجاتا" للهجوم لتضمنه بعض الألفاظ والمشاهد اعتبرها البعض خادشة للحياء.
 

"سيدتي نت" حاولت الاتصال بمحمد سامي لمعرفة من أكثر عن سبب سفره إلا إنه لم يرد على هاتفه.

 

 

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