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وفاة الممثل Daniel von Bargen بعد معاناة مع المرض

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الأربعاء 04-03-2015 23:29

توفي الأحد الماضي الممثل الأمريكي Daniel von Bargen عن عمر ناهز 64 عاماً، بعد معاناة طويلة مع المرض.

وقد أعلن هذا الخبر Bob Colonna صديق الراحل، من خلال مواقع التواصل الإجتماعي.

يشار إلى أن Bargen حاول في شباط من العام 2012 الإنتحار، وأطلق النار على نفسه، وأصيب بجروح بالغة حينها، إلا أنه تعافى بعد فترة قصيرة.

من أبرز أعمال الراحل: Visions و The Dean of Thin Air و The Last Hit و The Writing on the Wall وغيرها الكثير.

 

 

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