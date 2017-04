وفاة الممثل Daniel von Bargen بعد معاناة مع المرض

توفي الأحد الماضي الممثل الأمريكي Daniel von Bargen عن عمر ناهز 64 عاماً، بعد معاناة طويلة مع المرض.

وقد أعلن هذا الخبر Bob Colonna صديق الراحل، من خلال مواقع التواصل الإجتماعي.

يشار إلى أن Bargen حاول في شباط من العام 2012 الإنتحار، وأطلق النار على نفسه، وأصيب بجروح بالغة حينها، إلا أنه تعافى بعد فترة قصيرة.

من أبرز أعمال الراحل: Visions و The Dean of Thin Air و The Last Hit و The Writing on the Wall وغيرها الكثير.