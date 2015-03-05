تأجيل الحفل الفني لجورج وسوف في الأردن حتى إشعارٍ آخر

قررت إدارة فندق "الرويال" والشركة المنظمة لحفل سلطان الطرب جورج وسوف، تأجيل الحفل الفني للفنان الذي كان مقرراً مساء يوم الجمعة الموافق في 6-3-2015 حتى إشعارٍ أخر يعلن عنه .

وكان الفنان جورج وسوف أطل خلال مقابلة أجريت معه يوم الثلاثاء 3-3-2015 ضمن برنامج "دنيا يا دنيا" عبر إتصال هاتفي قال إنه متشوق ليكون بين جمهوره في الحفل الفنّي في فندق "الرويال" بالعاصمة الاردنية عمان مساء يوم الجمعة الموافق في 6-3-2015، وأكد الوسوف خلال هذه المقابلة أنه قادم لإحياء الحفل ومقدراً الدور الكبير للشركة المنظمة لهذا الحفل على جهودها الكبيرة والتحضيرات التي قامت بها لإنجاح هذا الحفل .

ولم يعرف حتى الأن السبب وراء تأجيل الحفل حيث ينتظر أن تصدر إدارة فندق "الرويال" والشركة المنظمة بياناً تعلن من خلاله عن أسباب التأجيل ليتم توزيعه على مختلف وسائل الإعلام الأردنية والعربية.

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