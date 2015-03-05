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تنظيم داعش يهاجم قوات "البيشمركة" الكردية جنوب العراق

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تنظيم داعش يهاجم قوات "البيشمركة" الكردية جنوب العراق تنظيم داعش يهاجم قوات "البيشمركة" الكردية جنوب العراق
هاجم تنظيم داعش الإرهابى مساء الأربعاء قوات "البيشمركة" الكردية فى مناطق تابعة لقضاء طوز خورماتو جنوب شرقى كركوك بمساندة عشائر عربية فى المنطقة.

وقالت مصادر كردية قوات"البيشمركة" تصدت لهجوم استمر لأكثر من ساعة شارك به 40 مسلحاً من التنظيم، مشيرة إلى أن تنظيم داعش تكبد خسائر كبيرة، ولم تقع قوات خسائر فى صفوف البيشمركة.

وأشارت إلى أن الأكراد القيادى فى صفوف"داعش" يدعى "هيوا سليم" والمكنى "حجى غانم" قتل أمس، وأن تنظيم داعش شكل قوة من الأكراد بإشراف ملا شوان، وكان سليم أحد مساعديه، وقتل بنيران قناص مجهول فى مدينة الموصل شمال غربى العرق.
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