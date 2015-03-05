” الشاهد ” الكويتية : جيش خليجي موحد وتنسيق لمواجهة الأخطار

كشفت مصادر مطلعة، أن دول مجلس التعاون اعتمدت قرارًا الأسبوع الماضي بسرعة إنجاز مشروع التكامل الدفاعي والاقتصادي بين الدول الخليجية وفق منظور إستراتيجي شامل.

وأكدت المصادر أن اتصالات رفيعة المستوى تمت بين دول المجلس لتذليل العقبات وتجاوز الخلافات بين بعض الدول لإنجاز هذا المشروع.

وقالت بحسب “الشاهد” الكويتية، إن أجهزة الاستخبارات الخليجية أطلقت جرس الإنذار وأوصت بسرعة الانصهار الخليجي المتكامل وتشكيل كتلة واحدة لمواجهة المخاطر، لافتة إلى ورود معلومات سرية عن وجود مؤامرات من عدد من الدول الأجنبية تستهدف أمن واستقرار دول المجلس.

وكشفت المصادر أن سرعة إنجاز مشروع التكامل وتكاتف الدول الخليجية سيتكفل بإحباط تلك المؤامرات، مشيرة إلى أن أجهزة الاستخبارات جمعت معلومات تؤكد وجود أخطار خارجية تستهدف تفكيك دول المجلس وتوريطها في صراعات إقليمية.

وبينت أن دول المجلس أدركت الأخطار المحدقة وسيتم إعلان التكامل بينها قريبًا، وسيتم توحيد العملة الخليجية وتوحيد السياسة الخارجية واندماج جيوش دول التعاون تحت قيادة غرفة عمليات واحدة تضع الخطط العسكرية الدفاعية والهجومية، مع توحد الأجهزة الأمنية للتعاون والتنسيق بينها وفق خطة أمنية مدروسة.