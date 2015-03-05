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محمد البهى: تعديل دراسة ضم الاقتصاد الموازى للرسمى لرفعها إلى"المالية"

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محمد البهى: تعديل دراسة ضم الاقتصاد الموازى للرسمى لرفعها إلى"المالية" محمد البهى: تعديل دراسة ضم الاقتصاد الموازى للرسمى لرفعها إلى"المالية"
قال محمد البهى عضو هيئة المكتب التنفيذى باتحاد الصناعات، إن الاتحاد يعمل خلال الفترة الحالية على تعديل الدراسة التى أعدها بشأن الاقتصاد الموازى "غير الرسمى" تمهيدا لرفعها إلى وزير المالية هانى قدرى بناءا على طلبه.
>وأضاف محمد البهى فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أنه يجب على أن تسرع فى تطبيق الدراسة التى أعدها اتحاد الصناعات بشأن ضم الاقتصاد الموازى إلى الاقتصاد الرسمى، والذى يشمل مصانع بير السلم والباعة الجائلين وغيرهم ممن يعملون دون سداد ضرائب للدولة.
>وكانت الدراسة التى أعدها الاتحاد قبل التعديل ستوفر ما لا يقل عن ٦٠٠ مليار جنيه لخزينة الدولة أى ٣ أضعاف الضرائب المحصلة حاليا، والتى تبلغ ٢٠٠ مليار جنيه، من خلال تحصيل الضرائب من ذلك القطاع، والذى يستحوذ على نسبة كبيرة من حجم الاقتصاد الكلى فى .

محمد البهى: مواد قانون الاستثمار جيدة وجاذبة للاستثمار الأجنبى

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اتحاد الصناعات ينسق مع المجالس التصديرية للاستفادة من تمويل البنك الإفريقى
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مصر 365

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