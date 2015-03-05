متحدث ” الخارجية” : اجتماع بين السيسي والبشير خلال أسابيع حول سد النهضة

قال السفير بدر عبدالعاطي المتحدث بإسم وزارة الخارجية :” أن سامح شكري وزير الخارجية كان في اجتماع مع الرئيس السوداني عمر البشير تم من خلاله مناقشة العلاقات الثنائية بين البلدين، وقد قدم الوزير سامح شكري خالص الشكر للسودان على دعوتها لدول حوض النيل الشرقي الثلاث للاجتماع في الخرطوم للتدارس حول موضوع سد أثيوبيا.

وأضاف عبد العاطي في مداخلة هاتفية على فضائية ” الحياة” مساء أمس الأربعاء :” أنه تم التحضير أيضا خلال الاجتماع، لعقد اللجنة العليا المشتركة لتصبح على مستوى رئيسي البلدين، وأول اجتماع رئاسي بين الرئيس السيسي والرئيس البشير سيعقد في القاهرة خلال الأسابيع القليلة المقبلة “.