أخبار عاجلة

محافظ دمياط يبحث قرار غلق المقاهي مع النواب -
تشكيل لجنة لتسهيل إنهاء الإجراءات أراضي المستثمرين بسوهاج -
«المصريين الأحرار» يكرم الأطباء والصيادلة المشاركين في القوافل الطبية -
«صحة البرلمان»: قانون التأمين الصحي الجديد أمامه 10 سنوات لتطبيقه -
محافظ دمياط يبحث آلية تسديد مديونيات المخابز -
بالفيديو.. الأهلي يوضح موقفه من لائحة كأس مصر: حاجة غريبة جدًا -
فيديو| أحمد الشيخ: أنا أكثر شخص حزين على ضياع ركلة الجزاء أمام الأهلي -
اليوم.. أولى جلسات محاكمة فرد أمن مدرسة دولية متهم بهتك عرض طفل -
أضرار وفوائد الكافيين -
عبد الغفار يطالب بتوسيع دائرة تبادل المعلومات العربية حول الكيانات الإرهابية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

متحدث ” الخارجية” : اجتماع بين السيسي والبشير خلال أسابيع حول سد النهضة

Google+ Print
متحدث ” الخارجية” : اجتماع بين السيسي والبشير خلال أسابيع حول سد النهضة متحدث ” الخارجية” : اجتماع بين السيسي والبشير خلال أسابيع حول سد النهضة

قال السفير بدر عبدالعاطي المتحدث بإسم وزارة الخارجية :” أن سامح شكري وزير الخارجية كان في اجتماع مع الرئيس السوداني عمر البشير تم من خلاله مناقشة العلاقات الثنائية بين البلدين، وقد قدم الوزير سامح شكري خالص الشكر للسودان على دعوتها لدول حوض النيل الشرقي الثلاث للاجتماع في الخرطوم للتدارس حول موضوع سد أثيوبيا.

وأضاف عبد العاطي في مداخلة هاتفية على فضائية ” الحياة”  مساء أمس الأربعاء :” أنه تم التحضير أيضا خلال الاجتماع، لعقد اللجنة العليا المشتركة لتصبح على مستوى رئيسي البلدين، وأول اجتماع رئاسي بين الرئيس والرئيس البشير سيعقد في القاهرة خلال الأسابيع القليلة المقبلة “.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
مساء dmc - حلقة الثلاثاء 4-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة الرئيس السيسي للولايات المتحدة الأمريكية"

مساء dmc - حلقة الثلاثاء 4-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة الرئيس السيسي للولايات المتحدة الأمريكية"

عضو بالكونجرس الأمريكي: مصر والولايات المتحدة محظوظتين بالسيسي وترامب

عضو بالكونجرس الأمريكي: مصر والولايات المتحدة محظوظتين بالسيسي وترامب

«موقفنا ثابت وعلاقتنا راسخة».. تفاصيل لقاء السيسي بأعضاء الكونجرس الأمريكي

«موقفنا ثابت وعلاقتنا راسخة».. تفاصيل لقاء السيسي بأعضاء الكونجرس الأمريكي

مساء dmc - وكيل مجلس النواب: زيارة الرئيس السيسي نقطة فاصلة في تاريخ العلاقة بين البلدين

مساء dmc - وكيل مجلس النواب: زيارة الرئيس السيسي نقطة فاصلة في تاريخ العلاقة بين البلدين