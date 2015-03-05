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الكونجرس الأمريكى يطالب بتفتيش “البريد الإلكترونى” الخاص بـ “كلينتون”

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الكونجرس الأمريكى يطالب بتفتيش “البريد الإلكترونى” الخاص بـ “كلينتون” الكونجرس الأمريكى يطالب بتفتيش “البريد الإلكترونى” الخاص بـ “كلينتون”

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ذكرت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، أن لجنة تحقيق في مجلس النواب الأمريكي، ستستدعي اليوم الأربعاء، رسائل البريد الإلكتروني الشخصية لوزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون، فيما يتعلق بهجوم 2012 على القنصلية الأمريكية في بغازي بليبيا.

ووفقًا لصحيفة واشنطن بوست، التي نقلت عن أشخاص على علم بالتحقيق، فإن اللجنة الخاصة التابعة لمجلس النواب سترسل مذكرات استدعاء إلى وزارة الخارجية.

وكانت هذه اللجنة اكتشفت أولًا استخدام كلينتون حساب البريد الإلكتروني الخاص بها حصريًا، في القيام بعمل رسمي أثناء توليها منصبها كوزيرة للخارجية.

وشنّ مسلحون ملثمون، هجومًا على مبنى القنصلية الأمريكية في بنغازي عام 2012، أدى إلى مقتل السفير الأمريكي كريستوفر ستيفنز و3 آخرين من طاقم السفارة.

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