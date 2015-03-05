الخارجية: لا يوجد إجلاء قسري للمصريين في ليبيا.. والعودة اختيارية

قال السفير بدر عبدالعاطي المتحدث باسم وزارة الخارجية، هناك تراجع في أعداد المصريين العائدين من ليبيا سواء من يعودون من منفذ السلوم أو من خلال تونس، لافتًا إلى أن هناك مصريين مازالوا موجودين في ليبيا حتى الآن في مناطق آمنة، ولكن من عادوا هم الذين سافروا مؤخرا، وكانوا في مواقع اشتباكات وعائلاتهم ليست معهم، وهؤلاء فضلوا العودة.

وأضاف عبد العاطي في مداخلة هاتفية على فضائية ” الحياة” مساء أمس الأربعاء : «نحن نؤكد أن من عادوا من ليبيا عادوا بناءًا على اختيارهم، معتبرًا أن العودة من ليبيا ليست قسرية، بل العودة من هناك اختيارية » .