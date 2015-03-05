جهاز لمساعدة الإنسان على التنفس بالمريخ

يعكف الباحثون في معهد ماساشوستس للتقنية “إم.آي.تي” حاليا، على تصميم جهاز يساعد البشر في التنفس بصورة طبيعية على كوكب المريخ.

وتعتبر قلة الأوكسجين أحد التحديات التي ستواجه الإنسان في حال أراد العيش على الكوكب الأحمر، حيث تعمل الآلة “موكسي” -التي يصممها المعهد في الوقت الحالي على علاج هذه المشكلة.

وتستفيد الآلة من ثاني أكسيد الكربون الموجود بوفرة في المريخ، حيث يشكل 96% من الغلاف الجوي، لتحويله إلى أوكسجين، الموجود على المريخ بنسبة 0.2% فقط، بحسب موقع “إنترناشونال بيزنس تايمز”.

وتقوم آلية “موكسي” على ملء خزاناتها بثاني أكسيد الكربون، ثم العمل بعد ذلك على فصل ذرات الأوكسجين وتجميعها معها، للاستفادة منها لاحقا في مساعدة البشر على التنفس.

ويسعى القائمون على المشروع، الذي من المتوقع أن تبلغ تكلفته 130 مليون دولار أمريكي، إلى جعل الجهاز صغيرا قدر الإمكان، حرصا منهم على توفير أكبر مساحة ممكنة على سطح المركبات المتجهة إلى المريخ، وأيضا ليسهل على البشر استعماله.