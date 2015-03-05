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استفتاء لاجازيتا - صلاح أفضل صفقة شتوية في إيطاليا وتشيرشي وبودولسكي الأسوأ

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استفتاء لاجازيتا - صلاح أفضل صفقة شتوية في إيطاليا وتشيرشي وبودولسكي الأسوأ استفتاء لاجازيتا - صلاح أفضل صفقة شتوية في إيطاليا وتشيرشي وبودولسكي الأسوأ

فاز المصري محمد صلاح جناح فيورنتينا باستفتاء صحيفة لاجازيتا ديللو سبورت الأكبر في إيطاليا كأفضل صفقة شتوية بالسيريا أ فيما حصل أليسيو تشيرشي جناح ميلان على الأسوأ.

وانتقل محمد صلاح إلى فيورنتينا نهاية يناير الماضي على سبيل الإعارة من تشيلسي ولعب بقميص الفيولا 6 مباريات سجل خلالها 4 أهداف وصنع هدفا.

وحصل صلاح على 48.4% من الأصوات متفوقا على السويسري شاكيري لاعب إنتر ميلان الذي انتقل إليه من بايرن ميونيخ والذي جاء بالمركز الثاني بـ19.7%.

الطريف أن قائمة الأسوأ جاء بها أسماء أشهر من قائمة الأفضل إذ حصل تشيرشي على أسوأ صفقة بـ44.9% وحل لوكاس بودولسكي مهاجم إنتر ميلان ثانيا بـ35.4% وجاء الإيفواري سيدو دومبيا ثالثا بـ9.2%.

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