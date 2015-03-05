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صلاح في قائمة فيورنتينا في صدام يوفنتوس

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صلاح في قائمة فيورنتينا في صدام يوفنتوس صلاح في قائمة فيورنتينا في صدام يوفنتوس

استدعى فيتشينزو مونتيلا المدير الفني لفيورنتينا جناحه المصري محمد صلاح لقائمة الفريق التي تواجه يوفنتوس غدا الخميس في نصف نهائي كأس إيطاليا.

ولم تخل قائمة فيورنتينا من إسم صلاح منذ مشاركته الأولى مع الفريق أمام أتالانتا.

وجاءت قائمة فيورنتينا كالتالي:

حراسة المرمى: روساتي - ليزيريني - نيتو

الدفاع: سافيتش - باسانتا - أليساندرو روسي - باسكال - ماركو ألونسو - ميكا ريتشاردز

الوسط: بورخا فاليرو - فيرنانديز - خواكين - إيلشيتش - فارجاس - بادليج - لاتزاري - كوريتش

الهجوم: محمد صلاح - ماريو جوميز - جيلاردينو - ديامنتي

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