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بالفيديو - عبد الشافي يصنع هدفا في انتصار مثير لأهلي جدة بدوري أبطال آسيا

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بالفيديو - عبد الشافي يصنع هدفا في انتصار مثير لأهلي جدة بدوري أبطال آسيا بالفيديو - عبد الشافي يصنع هدفا في انتصار مثير لأهلي جدة بدوري أبطال آسيا

ساهم تألق النجم محمد عبد الشافي الظهير الأيسر لنادي الأهلي السعودي بشكل أساسي في حصد فوز ثمين لفريقه على حساب ناساف الأوزبكي بهدفين مقابل هدف ضمن منافسات دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.

جاء الهدف الأول للأهلي من عرضية رائعة من عبد الشافي حولها عمر السومة مهاجم الفريق برأسه داخل الشباك في الدقيقة 21، وتعادل أرتور جيوركيان للفريق الأوزبكي في الدقيقة 65.

وقبل نهاية المباراة بـ12 دقيقة سجل صالح العمري هدف الفوز للأهلي من عرضية أخرى أرسلها أمير كردي.

وبهذه النتيجة، يحتل الأهلي صدارة المجموعة الرابعة برصيد أربع نقاط فيما يأتي ناساف في المركز الثاني بثلاث نقاط وبفارق الأهداف عن فولاد الإيراني صاحب المركز الثالث، فيما يقبع الأهلي الإماراتي في المركز الأخير بالمجموعة برصيد نقطة واحدة.

شاهد أهداف المباراة

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فيديو اليوم السابع

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