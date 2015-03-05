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بالفيديو - النني يصنع وحمودي يسجل في تأهل بازل لنصف نهائي كأس سويسرا

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بالفيديو - النني يصنع وحمودي يسجل في تأهل بازل لنصف نهائي كأس سويسرا بالفيديو - النني يصنع وحمودي يسجل في تأهل بازل لنصف نهائي كأس سويسرا

سجل أحمد حمودي جناح بازل هدفا لفريقه في المباراة التي فاز بها بنتيجة 6-1 على مونسينج في كأس سويسرا يوم الأربعاء.

وحل بازل ضيفا على الفريق الذي يلعب في الدرجة الثالثة ضمن مباريات ربع نهائي المسابقة وصعد بسهولة لنصف النهائي.

ولعب محمد النني في مركز لاعب الوسط المدافع، بينما لعب حمودي كجناح.

حمودي أهدر فرصة سهلة في الدقيقة الثالثة إثر انفراده بحارس المرمى، قبل أن يعوض ذلك في الدقيقة الثالثة بهدف.

محمد النني رفع كرة طولية داخل منطقة الجزاء لمسها إمبولو لحمودي برأسه فراوغ الحارس وسجلها.

وانتهى الشوط الأول بتقدم بازل 5-0 سجلها حمودي وإمبولو وماتياس ديلجادو ويوكوشيرو كاكيتاني (هدفين).

ونجح اللاعب الياباني في إضافة الهدف الثالث له والسادس لفريقه في الشوط الثاني، قبل أن يسجل هدف مونسيجن الوحيد.

شاهد هدف حمودي من هنا

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فيديو اليوم السابع

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