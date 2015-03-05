صلاح ضد يوفنتوس - خامس بطل أوروبي سابق يواجهه نجم فيورنتينا

حين يحل محمد صلاح ضيفا على الملعب الصعب "يوفنتوس أرينا" من أجل مواجهة نادي يوفنتوس، سيكون الأخير خامس بطل أوروبي سابق يواجهه النجم المصري.

فبعد مواجهة أبطال أوروبا السابقين تشيلسي، ليفربول، إنتر ميلان، وستيوا بوخارست، حان موعد الجناح المصري من أجل تحدي جديد أمام عملاق أوروبي آخر..هو بطل إيطاليا، نادي يوفنتوس.

وسيخوض صلاح مع فيورنتينا مواجهة الذهاب من الدور نصف النهائي لكأس إيطاليا أمام يوفنتوس مساء الخميس، فماذا فعل نجم بازل السويسري السابق في مبارياته أمام فرق متوجة من قبل بدوري أبطال أوروبا؟

تشيلسي

بالرغم من أن صلاح لاعبا في تشيلسي بالأساس، ويلعب معارا في الوقت الحالي لفريق فيورنتينا، إلا أن أكثر فريق واجهه هو البلوز، لعب ضده أربع مرات سابقة.

صلاح هزم تشيلسي مباراتين وخسر مباراتين، كلهم مع فريقه السابق بازل، والذي سجل بقميصه ثلاثة أهداف في مرمى الحارس التشيكي بتر تشك.

ولكن في كلا المرتين ودع صلاح المسابقة الأوروبية أمام تشيلسي..الأولى في نصف نهائي الدوري الأوروبي 2012-2013 وخسر وقتها مباراتي الذهاب والعودة، والثانية في الموسم الماضي بدوري الأبطال حين احتل المركز الثالث بالمجموعة على الرغم من فوزه ذهابا وإيابا على تشيلسي.

ليفربول

صلاح واجه أكثر الإنجليز المتوجين بدوري الأبطال (5 مرات) فريق ليفربول مرة وحيدة كانت الموسم الماضي بالدوري الإنجليزي.

شارك أساسيا وقتها في المباراة التي شهدت فوز تشيلسي 2-0 على ملعب أنفيلد رود، والتي قلصت فرص ليفربول في التتويج بالدوري بعد ذلك.

ستيوا بوخارست

ستيوا بوخارست الفريق الروماني والذي توج بدوري الأبطال عام 1986 بركلات الترجيح أمام برشلونة، واجهه صلاح في مسابقة دوري الأبطال.

أثناء تواجده بفريق بازل، لعب صلاح أمام ستيوا في دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، وتعادل في المباراتين 1-1، ولم يتمكن من التسجيل.

إنتر ميلان

ومؤخرا، أحرز صلاح لفريقه فيورنتينا هدف الانتصار على نادي إنتر ميلان في ملعب "جوزيبي مياتسا" في الدوري الإيطالي..إذ كانت تلك المباراة هي أولى مواجهات نجم المقاولون العرب السابق أمام أحد العمالقة في إيطاليا.

إجمالي مواجهات صلاح أمام الأربعة أندية السابقة (8 مباريات)، فاز 4 وخسر 2، وسجل أربعة أهداف.