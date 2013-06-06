كيف نشعر بطعم الطعام وكيف يمكننا الاستمتاع به؟

كلنا نتذوق الطعام.. وأعظم استمتاع فى الحياة هو الاستمتاع بطعم الطعام، وتذوقه لكى نستمتع به، ولكن هل علمنا يوما كيف يمكننا أن نتذوق أى طعام، وكيف نتعرف عليه، ونميز بين هذا وذاك، ونختار هذا ونرفض ذالك.

يقول الدكتور محمد المنيسى، استشارى أمراض الكبد بطب القصر العينى وعضو الكلية الملكية لأمراض الباطنة بلندن، إن الإنسان حباه الله تعالى حاسة التذوق لأنها تميز الأطعمة وتجعله يستمتع بالطعام، وبتذوقه له، لأن مذاق الأطعمة يعطى إحساسا بالسعادة للإنسان.

ويقول الدكتور المنيسى إنه كما نعلم جميعا أن اللسان فى الإنسان له أجزاء عديدة، كل جزئية لها نوع معين ومذاق معين من الأطعمة، والتى تميزه عن غيرها من الأجزاء الأخرى، ولكن يجب أن نعلم أيضا أن تذوق الإنسان للطعام يتم بطريقة معينة، بحيث أن الطعام يحتوى على مواد معينة، هذه المواد تتحلل ويشعر الإنسان بالمذاق عن طريق خلايا معينة تجعله يميز هذا الطعام عن غيره.

لذلك يجب على الإنسان، كما ينصح الدكتور محمد، أن يسعى دوما إلى الاستماع بتذوق طعامه دون التهامه فقط حتى يشعر بمذاقه جيدا، ويعطى فرصة للأعصاب بتلقى الإشارات بمذاق الطعام والتمتع به أيضا.

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