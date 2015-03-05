أخبار عاجلة

محافظ دمياط يبحث قرار غلق المقاهي مع النواب -
تشكيل لجنة لتسهيل إنهاء الإجراءات أراضي المستثمرين بسوهاج -
«المصريين الأحرار» يكرم الأطباء والصيادلة المشاركين في القوافل الطبية -
«صحة البرلمان»: قانون التأمين الصحي الجديد أمامه 10 سنوات لتطبيقه -
محافظ دمياط يبحث آلية تسديد مديونيات المخابز -
بالفيديو.. الأهلي يوضح موقفه من لائحة كأس مصر: حاجة غريبة جدًا -
فيديو| أحمد الشيخ: أنا أكثر شخص حزين على ضياع ركلة الجزاء أمام الأهلي -
اليوم.. أولى جلسات محاكمة فرد أمن مدرسة دولية متهم بهتك عرض طفل -
أضرار وفوائد الكافيين -
عبد الغفار يطالب بتوسيع دائرة تبادل المعلومات العربية حول الكيانات الإرهابية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

السفارة البريطانية بطرابلس تعلن تأييدها للجيش الليبى فى محاربة الإرهاب

Google+ Print
السفارة البريطانية بطرابلس تعلن تأييدها للجيش الليبى فى محاربة الإرهاب السفارة البريطانية بطرابلس تعلن تأييدها للجيش الليبى فى محاربة الإرهاب
أعلنت السفارة البريطانية فى طرابلس تأييدها لجهود الجيش الليبى فى محاربة الإرهاب، ودعم بريطانيا الحوار الوطنى بين الأطراف الليبية برعاية الأمم المتحدة، للتوصل إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية.

وأكدت السفارة، فى بيان اليوم الأربعاء، أن تنامى تهديد "داعش" يلحق الضرر بالبلاد بأكملها، وأن بريطانيا تدعم جهود الجيش الليبى فى مواجهة هذا الخطر.

وأضافت السفارة "كما تدعم المملكة المتحدة بشكل تام عملية الحوار التى تقودها بعثة الأمم المتحدة فى ليبيا للتوصل إلى اتفاق حول حكومة وحدة وطنية".

جاء ذلك فى أعقاب ردود الفعل القوية على تصريحات سفير بريطانيا فى الأمم المتحدة، مارك جرانت الذى أكد فيها أن "مصراتة" فقط هى من يواجه تنظيم "داعش" فى ليبيا، وهو ما اعتبرته الموقتة تدخلاً سافرًا فى الشأن الليبى، ومحاولة لتأجيج الفتنة بين الليبيين.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
ننشر مسودة قانون التأمين الصحي بعد موافقة الحكومة

ننشر مسودة قانون التأمين الصحي بعد موافقة الحكومة

فيديو| مجاهد: «طبق السلطة بقى محتاج قرض.. والحكومة في غيبوبة»

فيديو| مجاهد: «طبق السلطة بقى محتاج قرض.. والحكومة في غيبوبة»

تعرف على أهم 7 قرارات أصدرتها الحكومة أمس- صور

تعرف على أهم 7 قرارات أصدرتها الحكومة أمس- صور

تعاونية الوعي العمالي لـ«اتحاد الحكومة»: النقابات المستقلة شرعية دستوريًا

تعاونية الوعي العمالي لـ«اتحاد الحكومة»: النقابات المستقلة شرعية دستوريًا