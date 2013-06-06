التدخين "القهرى" ضار جدا بالصحة

لطالما سمعنا أن التدخين ضار على الصحة، وأنه يتسبب فى الوفاة، نصيحة تكررت كثيراً على مسامعنا ونراها أكثر حتى على علب السجائر، ولكن لا نعلم تمام العلم لماذا يعد استنشاقى لدخان السجائر ضار بشدة على صحتى، بالرغم أننى إنسان غير مدخن وليس لى علاقته بالتدخين ولا أحبه مطلقا؟.

يوضح الدكتور قاسم محمد استشارى أمراض الصدر والحساسية والجهاز التنفسى هذا المفهوم الخاطئ العالق بأذهاننا، بأننا إذا لم ندخن فنحن سالمون تماماً من أضرار التدخين، بل على العكس، فالتدخين السلبى شديد الخطورة على غير المدخنين.

ويؤكد قاسم أن دخان السجائر الذى يقتحم صدر أو الجهاز التنفسى لطفل صغير أو رجل أو امرأة غير مدخنين خطير جدا فى حد ذاته، لأنه يسبب على المدى البعيد الإصابة بالمرض دون أن يدرى ودون أن يقترف ذنبا أو يدخن سيجارة، فإذا دخن أحدهم سيجارة فهو يضر نفسه ومن حوله، ويكون الضرر نسبته أشد عليهم لأنه تدخين قهرى يجعل الإنسان مقيدا ومجبرا على تعاطيه، ومن هنا جاءت هذه التسمية.

لأن غير المدخن غير ممارس ومعتاد على هذا الدخان ولا على ما يحمله من مشكلات وأضرار ومواد سامة ولم ير جسده مثل هذه المواد من قبل، لذا لم يتخذ جسده بعد أدوات الدفاع والتحصين عنه، وتكون الإصابة بالمرض محتملة وبشدة.