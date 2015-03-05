أمير القصيم يزور ابن بتلاء في دخنة

زار صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، الشيخ مذكر بن نايف بن بتلاء في بلدة دخنة.

وكان في استقبال الأمير الدكتور فيصل بن مشعل، مذكر بن بتلاء والد النقيب بدر المرافق الشخصي لسموه، وقد حضر الزيارة وكيل إمارة منطقة القصيم عبدالعزيز الحميدان، ووكيل وزارة الشؤون الاجتماعية محمد العقلا، ومحافظ الرس محمد بن عبدالله العساف، ومدير شرطة منطقة القصيم اللواء بدر آل طالب، وأمين منطقة القصيم المهندس صالح الأحمد، ومدير عام فرع وزارة النقل بالمنطقة المهندس سليمان الضلعان، ومدير أمن الطرق العميد محمد بن جزاء العياضي، وعدد من المسؤولين والأعيان والأهالي.

وقدم بن بتلاء درعاً تذكارياً لسموه تقديراً وعرفاناً، وشكره على تشريفه، مؤكداً أن هذا الأمر قد اعتاده جميع أبناء المنطقة بمختلف محافظاتها من سموه الكريم الذي عودنا على القرب من أبنائه وإخوانه في كل الأوقات والمناسبات، كما أن هذا يشكل جانباً مهماً من الترابط والتآلف في صورة مشرقة تعكس جماليات هذا البلد الكبير، وتظهر جانباً مشعاً من صور التلاحم الفريد بين القيادة الحكيمة والشعب الوفي.