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معصوم يؤكد الاهتمام بمعاناة النازحين تمهيدا لعودتهم بعد هزيمة “داعش”

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معصوم يؤكد الاهتمام بمعاناة النازحين تمهيدا لعودتهم بعد هزيمة “داعش” معصوم يؤكد الاهتمام بمعاناة النازحين تمهيدا لعودتهم بعد هزيمة “داعش”

الرئيس العراقي الجديد فؤاد معصوم

أكد الرئيس العراقي فؤاد معصوم ضرورة الاهتمام بمعاناة النازحين.. وقال: ” لنعمل على إيجاد مخرج لمعالجة أوضاع النازحين الإنسانية حتي تأمين عودتهم لديارهم آمنين بعد تحريرها من سيطرة تنظيم داعش الإرهابي”.

وأشاد معصوم – خلال زيارته لمحافظة دهوك بإقليم كردستان العراق مساء أمس الأربعاء- بالجهود الكبيرة التي بذلها المسئولين في دهوك لتخفيف معاناة النازحين.

وكان الرئيس العراقي وصل مساء أمس الأربعاء إلى محافظة دهوك قادماً من أربيل وكان في استقباله محافظ دهوك فرهاد الأتروشي ورئيس وأعضاء مجلس المحافظة وعدد من المسئولين وممثلي منظمات المجتمع المدني ووجهاء وشخصيات المحافظة.

على صعيد آخر، التقي نائب الرئيس العراقي أسامة النجيفي مساء اليوم ببغداد وزير الدفاع التركي عصمت يلمز والوفد المرافق له، الذي أكد أن تركيا والعراق مرتبطان بعلاقات قوية راسخة عمدها التاريخ والجيرة والمصالح المشتركة، ويعمل البلدان معا من اجل الحرية والأمن والرفاه.
> أ ش أ

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