حلف الناتو: التدخل في ليبيا صعب وإسقاط “القذافى” كان خطأ فادحًا

صرح مسئول رفيع المستوى في حلف شمال الأطلسي، أن التدخل العسكري للحلف في ليبيا لإسقاط نظام العقید معمر القذافي عام 2011 كان خطأ فادحا.

وقال المسئول خلال محادثات مع أعضاء وفد جزائري من مجلس الأمة یزور منظمة حلف الناتو ببروکسل، أمس، أن التدخل العسكري الدولي في لیبیا عام 2011 کان خطأ فادحا ارتكبه المجتمع الدولي واللیبیون، مستبعدا تدخلا جدیدا في لیبیا.

وبحسب وکالة الأنباء الجزائریة، فقد أكد المسئول غیاب المتابعة، بعد التدخل العسكري، من أجل تحقیق استقرار الوضع في لیبیا، مشددا على أن أي تدخل جدید سیکون أکثر صعوبة عن ذلك الذي تم عام 2011.

وعبر المسئول في سياق حديثه عن استعداد الناتو لتقدیم الدعم من أجل تحسین الوضع الأمني في الأراضي الليبية.

وكان الوزير الجزائري المنتدب المكلف بشئون المغرب العربي وإفریقیا، عبد القادر مساهل، أفاد بأن الغرب یتحمل المسؤولیة كاملة لما آلت إلیه لیبیا من وضع مترد، مؤكدا أن الجزائر كانت قد حذرت مرارا من التدخل العسكري.

وتشهد ليبيا منذ سقوط نظام العقيد الراحل معمر القدافي، عام 2011، ترديا في الأوضاع الأمنية بسبب النزاع المسلح بين أطراف عدة، إضافة إلى سیطرة میلیشیات مسلحة علی مناطق مختلفة من البلاد، وقد زاد المشهد الليبي تعقيدا بعد ظهور تنظيم الدولة الإسلامية “داعش”وسعيه للسيطرة على أماكن عدة.