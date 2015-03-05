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ليبيا تطلب من الأمم المتحدة أسلحة وطائرات ودبابات لمحاربة داعش

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ليبيا تطلب من الأمم المتحدة أسلحة وطائرات ودبابات لمحاربة داعش ليبيا تطلب من الأمم المتحدة أسلحة وطائرات ودبابات لمحاربة داعش

تنظيم الدولة في الشام والعراق

طلبت ليبيا إذنا من الأمم المتحدة لاستيراد 150 دبابة وأكثر من 20 طائرة مقاتلة وسبع طائرات هليكوبتر هجومية وعشرات الآلاف من البنادق الهجومية والقاذفات الصاروخية وملايين الطلقات من الذخيرة من أوكرانيا وصربيا وجمهورية التشيك.

وفي طلب مكتب الى لجنة مجلس الأمن الدولي التي تشرف على حظر أسلحة مفروض على ليبيا قالت الليبية أمس الأربعاء إنها تحتاج شحنة كبيرة من الأسلحة والمعدات العسكرية للتصدي لمتشددي تنظيم داعش وغيرهم من المتطرفين والسيطرة على حدود البلاد.

وإذا لم يصدر اعتراض من أي من الاعضاء الخمسة عشر في اللجنة فسيحصل الطلب على الموافقة بحلول الساعة الثالثة عصرا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (2000 بتوقيت جرينتش) يوم الإثنين.

وتتقاتل حكومتان متنافستان تدعمهما فصائل مسلحة لأجل السيطرة على السلطة والموارد في ليبيا بعد 4 سنوات من الحرب الأهلية التي أطاحت بمعمر القذافي.

رويترز

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