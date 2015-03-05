نيابة الدلنجات تبدأ التحقيق مع أخطر خلية إرهابية بالبحيرة

باشرت قبل قليل نيابة الدلنجات برئاسة المستشار أحمد الأحول، رئيس النيابة، التحقيقات مع عناصر الخلية الإرهابية التى تم القبض عليها مساء أمس الأربعاء، ومواجهتهم بما نسب لهم من اتهامات، من بينها استغلال المشاكل والدعوة للعصيان المدنى، واستخدام صفحات التواصل الاجتماعى للتحريض ضد الدولة، للقيام بأعمال عنف وشغب من شأنها الإضرار بالأمن العام.

وكان قد تمكن ضباط فرع الأمن الوطنى بالبحيرة، بإشراف اللواء محمد فتحى إسماعيل، مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، من ضبط 5 من قيادات أخطر خلية إرهابية حال عقدهم اجتماع تنظيمى بمسكن أحد القيادات بمسكنه بمركز الدلنجات، والذين كونوا خلية نوعية لتنفيذ مخططهم الإرهابى من خلال التخطيط للتحريض على تعطيل حركة المواصلات واستغلال المشاكل والدعوة للعصيان المدنى واستخدام صفحات التواصل الاجتماعى للتحريض ضد الدولة للقيام بأعمال عنف وشغب من شأنها الإضرار بالأمن العام.