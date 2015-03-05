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بكتل الأمريكية:"إكسبو" دبى 2020 يعزز مسيرة التنويع الاقتصادى للإمارات

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بكتل الأمريكية:"إكسبو" دبى 2020 يعزز مسيرة التنويع الاقتصادى للإمارات بكتل الأمريكية:"إكسبو" دبى 2020 يعزز مسيرة التنويع الاقتصادى للإمارات
قال ديفيد ولش رئيس شركة "بكتل" الأمريكية العالمية فى آسيا والشرق الأوسط ، إن دولة الإمارات ستبقى تحتل موقعاً مميّزاً يؤهلها لمواصلة تطوير بناها التحتية ، وتطبيق استراتيجة التنوع التى تنتهجها والحفاظ على موقعها الرئيسى والمتميز فى الأسواق العالمية ، مضيفة أن "إكسبو دبى 2020" سيعزز قطاع الإنشاءات فيها.
>وبحسب مسح جديد أجرته "بلومبرغ" بين الاقتصاديين، فإن الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية هما من بين أسرع الاقتصادات نمواً فى العالم فى عام 2015، كما تعد دبى هى واحدة من بين عدة مدن فى المنطقة الأسرع صعوداً فى مؤشر تنافسية المدن.

وأضافة ديفيد ولش، على هامش مؤتمر البنية التحية فى الإمارات الذى يقام في دبى ويحضره خبراء من العالم والمنطقة:"إن تأثير النفط المتدنية فى المنطقة قد قلّ بفضل التنوع الاقتصادي واحتياطات العملة القوية والصناديق السيادية وإدراك ناضج بأن أسعار النفط تتأرجح على المدى الطويل، وما زالت دولة الإمارات تستثمر في البنى التحتية، وعلى الأخص البنى الاجتماعية والتنموية، مثل المصانع والموانئ والمطارات والبنى الأساسية السكنية".
>وتابع ديفيد ولش:"ستظل دولة الإمارات في موقع مميّز يؤهلها لمواصلة تطوير بناها التحتية وتطبيق استراتيجة التنوع التى تنتهجها والحفاظ على موقعها الهام فى السوق العالمى، وبحلول عام 2020، ستشكل دبى ودولة الإمارات مركزاً محورياً عالمياً بكل ما في الكلمة من معنى".
>يذكر أن "بكتل" تعمل على عدة مشاريع مثيرة للبنى التحتية في المنطقة، بما في ذلك مترو الرياض ومدن اقتصادية ومناطق صناعية في المملكة العربية السعودية فضلاً عن مطار مسقط في عُمان ومشروع مصفاة شاهين للألومينا ومشروع بروج 3.
>كانت دولة الإمارات قد فازت بإستضافة معرض إكسبو 2020 دبي، وستكون هذه المرة الأولى التي يُنظم فيها المعرض في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا.

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