بالفيديو - برشلونة يكرر فوزه على فياريال ويصل نهائي كأس ملك إسبانيا

(إفي): فاز برشلونة اليوم على مضيفه فياريال بإياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا لكرة القدم على ملعب المادريجال بثلاثة أهداف لواحد ليتأهل للنهائي.

وبعد أن كرر برشلونة نفس نتيجة مباراة الذهاب على ملعب كامب نو سينتظر في النهائي الطرف الذي سيتحدد على ضوء مباراة إسبانيول وأثلتيك بلباو التي ستلعب في وقت لاحق.

افتتح برشلونة التسجيل مبكرا (ق4) بتمريرة بالمقاس من الأرجنتيني ليونيل ميسي لنيمار داخل منطقة الجزاء الذي حولها من فوق الحارس أسينخو إلى داخل الشباك.

كاد أصحاب الأرض يدركون التعادل (ق6) من ركنية فشل الدفاع الكتالوني في التعامل معها لتصل لدينيس تشيرشييف أمام المرمى ولكنه سددها بقوة فوق القائم.

أهدر فياريال مجددا فرصة التعادل عن طريق النيجيري أوتشي (ق17) بتسديدة مرت بجوار القائم بعد بينية اخترقت دفاع البرسا.

تمكن الحارس الألماني مارك أندريه تير شتيجن من إنقاذ مرماه (ق20) من تسديدة تشيرسشيف من داخل منطقة الجزاء وسط ضغط من فياريال.

أدرك "الغواصة الصفراء" التعادل (ق39) بعد تحضير رائع للكرة عقب فشل سرجيو بوسكيتس في قطعها لتصل لخاومي كوستا الذي أرسلها عرضية جميلة حولها جوناثان دوس سانتوس بقدمه في الشباك.

أجرى لويس إنريكي (ق42) تغييرا اضطراريا بخروج بوسكيتس الذي أصيب أثناء اللعبة السابقة وأنزل بدلا منه المدافع جيريمي ماتيو.

ومع بداية الشوط الثاني استمرت محاولات فياريال لتسجيل الهدف الثاني عن طريق الاختراق من على الأطراف إلا أن لاعبي الـ"غواصة الصفراء" عابتهم اللمسة الأخيرة.

كاد ميسي ينهي آمال فياريال تماما (ق54) عقب مراوغة لدفاع الخصم تبعتها تسديدة ماكرة في الزاوية البعيدة ولكن أسينخو تمكن من إبعادها.

أخرج إنريكي رافينيا (ق63) وأدخل بدلا منه تشافي هيرنانديز (ق64) لتنشيط خط الوسط (ق63) ثم طرد الحكم بعدها بثوان توماس بينا لاعب فياريال بعد تدخل عنيف مع نيمار.

فشل نيمار (ق71) من انفراد تام في تسجيل الهدف الثاني للبرسا حيث فضل التسديد على الرغم من وجود ميسي وسواريز داخل منطقة الجزاء حيث سدد الكرة في جسد أسينخو.

أضاف سواريز الهدف الثاني (ق73) لصالح برشلونة بعد بينية من الأرجنتيني خابيير ماسكيرانو وانطلاقة قوية من الأوروجوائي رواغ بعدها أسينخو ثم أرسل الكرة للشباك.

واصل البرسا استغلال النقص العددي لفياريال عن طريق نيمار الذي أضاف الهدف الثاني له والثالث للبرسا برأسية مستغلا عرضية تشافي (ق87) لتمر الدقائق المتبقية وسط استسلام من قبل أصحاب الأرض حتى أطلق الحكم صافرته.

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