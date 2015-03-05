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بالفيديو - مورينيو يكسب معركته مع ألارديس بهدف أزار

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بالفيديو - مورينيو يكسب معركته مع ألارديس بهدف أزار بالفيديو - مورينيو يكسب معركته مع ألارديس بهدف أزار

تمكن تشيلسي من خطف فوزا صعبا ومهما على مضيفه وست هام بهدف نظيف في الجولة الـ28 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وحسم مورينيو لصالحه معركته مع سام ألارديس المدير الفني لوست هام والمعروف بعداوته مع البرتغالي.

وشهدت المباراة أحداثا مثيرة عديدة بسبب السرعة وكثرة الفرص المتاحة للفريقين طوال المباراة.

وتقدم إدين أزار جناح تشيلسي لفريقه بالهدف الأول في الدقيقة 23 بعد أن حول عرضية من الناحية اليمنى برأسه داخل شباك أدريان.

وحرم كورتوا فريق وست هام من تعديل النتيجة خلال الشوط الأول بعد أن وقف أمام محاولات ساخو.

وفي الشوط الثاني تسابق لاعبو الفريقين على إهدار الفرص بعد أن تصدى أدريان والقائم وكولينز لـ3 فرص محققة من دييجو كوستا وراميريز وويليان.

على الناحية الأخرى أهدر ساخو فرصة محققة أخرى في نهاية المباراة بطريقة غريبة بعد أن حول عرضية من الناحية اليسرى برأسه فوق العارضة وهو بدون مراقبة.

بتلك النتيجة ارتفع رصيد تشيلسي إلى 63 بفارق 5 نقاط كاملة عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني وللبلوز مباراة مؤجلة.

شاهد الهدف

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فيديو اليوم السابع

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