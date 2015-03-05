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بالفيديو - خطأ كرول يهدي يونايتد فوزا قاتلا على نيوكاسل

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بالفيديو - خطأ كرول يهدي يونايتد فوزا قاتلا على نيوكاسل بالفيديو - خطأ كرول يهدي يونايتد فوزا قاتلا على نيوكاسل

أهدى تيم كرول حارس مرمى نيوكاسل مانشستر يونايتد فوزا قاتلا في الدقيقة 89 من المباراة التي جرت بينهما مساء اليوم الأربعاء في الجولة 28 من الدوري الإنجليزي.

نيوكاسل استضاف مانشستر يونايتد في ملعبه سانت جيمس بارك، ونجح فريق المدرب لويس فان جال في تحقيق ثلاث نقاط هامة في مشوار المنافسة على الصعود لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

يونايتد كان عاجزا في المناطق الهجومية طوال المباراة، ولم يكن هناك سوى ثلاث فرص، الأولى لواين روني وأهدرها بغرابة لاعتقاده أنه كان متسللا، لكن كرول تصدى لها بأي حال.

الفرصة الثانية بدأت بإرسال دي ماريا عرضية لفيلايني الذي استلم الكرة على صدره ويسدد لكن كرول يتصدى له، لترتد الكرة مرة أخرى لآشلي يونج، لكن حارس نيوكاسل تألق مجددا.

كل هذا لم يمنع كرول من ارتكاب خطأ قاتلا في الدقيقة 89 بعدما فشل في تشتيت الكرة العائد إليه من دفاعه، ليضغط روني عليه وتعود الكرة ليونج الذي يسجل في الشباك.

وشهدت المباراة مواصلة ديفيد دي خيا حارس مرمى مانشستر يونايتد مواصلته التألق بعدما زاد عن مرماه مرتين خلال المباراة، أمام رأسيات لاعبي نيوكاسل.

ذلك الفوز رفع رصيد يونايتد إلى 53 نقطة في المركز الرابع، فيما تجمد رصيد نيوكاسل عند 35 نقطة في المركز 11.

شاهد الهدف

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فيديو اليوم السابع

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