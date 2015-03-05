بايرن يصعد لربع نهائي كأس ألمانيا بهدفين في براونشفينج

(إفي): حجز بايرن ميونخ عن جدارة بطاقة التأهل إلى دور ربع النهائي من كأس ألمانيا لكرة القدم بعد فوزه 2-0 على آينتراخت براونشفيج، وهي نفس النتيجة التي منحت بروسيا مونشنجلادباخ حق تجاوز دور ثمن النهائي مساء اليوم أيضا.

ففي مباراة البايرن وبراونشفيج، اضطر جمهور الفريق البافاري للانتظار حتى نهاية الشوط الأول كي يروا أول أهداف فريقهم والذي جاء من ضربة ثابتة تصدى لها دافيد ألابا وسدد الكرة بشكل متقن وقوي للغاية بحيث سكنت الزاوية اليسرى للحارس.

وبعد مرور 12 دقيقة من الشوط الثاني يتسلم ماريو جوتزه الكرة من تمريرة سحرية على حدود منطقة الجزاء قبل أن يراوغ المدافعين ثم حارس المرمى ليودعها بثقة داخل الشباك.

بعد الهدف الثاني يفرض بايرن ميونخ هيمنته الكاملة على مجريات الأمور حيث تسابق أبناء بافاريا على إهدار الفرص السهلة للتسجيل ومضاعفة النتيجة، فيما بدا آينتراخت براونشفيج مستسلما تماما حتى نهاية اللقاء.

وفي المباراة الأخرى تجاوز بروسيا مونشنجلادباخ مضيفه المتواضع كيكرز أوفنباخ متصدر دوري الدرجة الرابعة، بهدفين للاشيء.

أحرز أول أهداف مونشنجلادباخ، ماكس كروزه (ق52) من ضربة جزاء، قبل أن يضيف باتريك هرمان الهدف الثاني (ق83).

بالتالي يكتمل عقد المتأهلين لدور ربع نهائي كأس ألمانيا بتأهل بايرن ميونخ وبروسيا مونشنجلادباخ، وكان قد سبقهما في وقت سابق من اليوم كل من أرمينيا بيليفيلد وفولفسبورج بعد فوزهما على فيردر بريمين ولايبزيش، 3-1 و2-0 ، على الترتيب.