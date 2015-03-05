بالفيديو - قطار ليفربول يدهس بيرنلي

واصل ليفربول تحقيقه سلسلة نتائج جيدة في الدوري الإنجليزي، بعدما تغلب مساء الأربعاء على بيرنلي بهدفين نظيفين في إطار الجولة 28 من الدوري الإنجليزي.

ليفربول استضاف بيرنلي في ملعبه أنفيلد، ونجح الحمر في تحقيق فوزهم التاسع في آخر 12 مباراة، لينافسوا بقوة على مركز مؤهل لدوري أبطال أوروبا الموسم القادم.

افتتح جوردان هيندرسون أهداف ليفربول بتسديدة قوية من أمام منطقة الجزاء في الدقيقة 29، وسجل دانييل ستوريدج الهدف الثاني برأسية في الدقيقة 51.

بتلك النتيجة ارتفع رصيد ليفربول إلى 51 نقطة في المركز الخامس، فيما تجمد رصيد بيرنلي عند 22 نقطة في المركز الـ19 وقبل الأخير.

شاهد هدفي المباراة