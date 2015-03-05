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نابولي يخطف تعادلا من لاتسيو في ذهاب نصف نهائي كأس إيطاليا

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نابولي يخطف تعادلا من لاتسيو في ذهاب نصف نهائي كأس إيطاليا نابولي يخطف تعادلا من لاتسيو في ذهاب نصف نهائي كأس إيطاليا

(إفي): تعادل نابولي اليوم مع مضيفه لاتسيو بهدف لمثله في ذهاب نصف نهائي كأس إيطاليا لكرة القدم على ملعب الأوليمبيكو.

سجل اللاعب الألماني ميروسلاف كلوزه الهدف الأول للاتسيو (ق33) عقب تلقيه بينية داخل منطقة الجزاء لينطلق ليسددها أرضية خادعة لتحتضن الشباك.

ومع بداية الشوط الثاني تمكن نابولي من التعادل (ق57) عن طريق مانولو جابياديني بعد مرواغة من إيجواين للحارس تلتها تمريرة للأول الذي أودعها الشباك بسهولة.

وتقام مباراة العودة على ملعب ساو باولو في الثامن من أبريل القادم لتحديد هوية المتأهل للنهائي.

ويستضيف يوفنتوس غدا على ملعبه فيورنتينا في ذهاب نفس الدور، على أن يلعبا مباراة العودة في السابع من الشهر المقبل.

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