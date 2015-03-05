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سان جيرمان يقصي موناكو ويتأهل لنصف نهائي كأس فرنسا

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سان جيرمان يقصي موناكو ويتأهل لنصف نهائي كأس فرنسا سان جيرمان يقصي موناكو ويتأهل لنصف نهائي كأس فرنسا

تأهل باريس سان جيرمان إلى نصف نهائي كأس فرنسا بعدما تغلب مساء الأربعاء على موناكو بهدفين نظيفين.

فريق العاصمة الفرنسية استضاف موناكو في الدور ربع النهائي في ملعبه حديقة الأمراء، ونجح في مواصلة حملته للفوز بالكأس للمرة الأولى منذ عام 2010.

افتتح ديفيد لويز أهداف المباراة في الدقيقة الثالثة، بعدما سدد الكرة برأسه على مرتين، لتسكن شباك موناكو في النهاية.

فيما سجل إدينسون كافاني الهدف الثاني في الدقيقة 52، بعد انفراده بمرمى موناكو، ويسدد بسهولة في المرمى.

ويعد هذا هو التأهل الأول لسان جيرمان للدور نصف النهائي منذ أربعة أعوام، حيث وصل لنهائي موسم 2011-2010، ولكنه خسر آنذاك اللقب لحساب ليل.

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