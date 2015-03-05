نقابة الصحفيين: “الانتخابات” و”الجمعية العمومية” في موعدهما غدًا الجمعة

أكد كارم محمود سكرتير عام نقابة الصحفيين، أن موعد عقد الجمعية العمومية وإجراء الانتخابات على منصب النقيب وستة من أعضاء مجلس النقابة، سوف يتم فى موعده القانونى المقرر سلفا، بعد غدٍ (الجمعة 6 مارس 2015)، بعد أن أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكمها التاريخى اليوم بإلغاء حكم محكمة القضاء الإدارى الصادر يوم الأحد الماضى، والذى قضى بوقف إجراءات الانتخابات.

وقال السكرتير العام: إن حكم المحكمة الإدارية العليا اليوم جاء تطبيقًا لصحيح القانون رقم (76) لسنة 1970، الخاص بنقابة الصحفيين، واصفًا الحكم بأنه انتصار لإرادة الجمعية العمومية للنقابة، ويعكس إصرار مجلسها على تطبيق مواد القانون الخاصة بإجراءات الجمعية العمومية وانتخابات التجديد النصفى، والمستقرة منذ صدور القانون منذ نحو (45) عامًا.

وأوضح كارم محمود، أن الانتخابات ستجرى بعد غد الجمعة فى(22) لجنة انتخابية داخل مقر النقابة العامة، بالإضافة إلى لجنة واحدة فى مقر النقابة الفرعية بالإسكندرية.

وأضاف أن النقابة استعانت بـ(25) مستشارًا من مجلس الدولة، لمعاونة اللجنة المشرفة على الانتخابات، والتى تضم الأعضاء الستة الباقين من مجلس النقابة، وعددا من كبار الصحفيين أعضاء الجمعية العمومية.

وناشد السكرتير العام، جميع أعضاء النقابة، الحرص على حضور اجتماع الجمعية العمومية، والمشاركة فى العرس الديمقراطى، الذى تتباهى به النقابة دائما فى كل انتخابات. وأشار كارم محمود إلى أن النقابة خاطبت جميع الأجهزة المعنية فى الدولة، لتسهيل إجراءات عقد الجمعية العمومية، واتخاذ التدابير اللازمة لتأمين مقار الانتخاب.