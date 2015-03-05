خادم الحرمين بحث مع رئيس وزراء باكستان تعزيز آفاق التعاون والأحداث الإقليمية والدولية

عقد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - في قصره بالرياض أمس جلسة مباحثات رسمية مع دولة السيد محمد نواز شريف رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية.

وجرى خلال جلسة المباحثات التأكيد على عمق العلاقات الثنائية الوثيقة بين البلدين الشقيقين، وأهمية مواصلة تعزيز آفاق التعاون المشترك في مختلف المجالات. كما جرى بحث مستجدات الأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية.

التأكيد على عمق العلاقات الثنائية الوثيقة بين البلدين وأهمية مواصلة تعزيز التعاون

حضر جلسة المباحثات صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية وصاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض وصاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع رئيس الديوان الملكي المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ومعالي وزير المالية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور سعد بن خالد الجبري، ومعالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل بن زيد الطريفي، والقائم بالأعمال في السفارة السعودية في إسلام آباد جاسم بن محمد الخالدي.

كما حضرها من الجانب الباكستاني معالي وزير المالية محمد إسحاق دار، ومعالي كبير وزراء البنجاب محمد شهباز شريف، ونجل رئيس الوزراء حسين محمد نواز، ومعالي المساعد الخاص لرئيس الوزراء عرفان صديقي، ومعالي وزير الدَولة للشؤون الخارجية طارق فاطمي، ومعالي سكرتير رئيس الوزراء فؤاد حسن فؤاد، وسفير باكستان لدى المملكة منظور الحق.

وكان رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية قد وصل إلى الرياض أمس، في زيارة رسمية للمملكة. وكان في مقدمة مستقبليه بمطار الملك خالد الدولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

كما كان في استقبال دولته، صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، ومعالي رئيس المراسم الملكية الأستاذ محمد بن عبدالرحمن الطبيشي، ومعالي أمين منطقة الرياض المهندس إبراهيم بن محمد السلطان، والقائم بالأعمال في سفارة المملكة لدى باكستان جاسم بن محمد الخالدي، وسفير باكستان لدى المملكة منظور الحق. وقد أجريت لدولة رئيس وزراء باكستان، مراسم استقبال رسمية، حيث عزف السلامان الوطنيان للبلدين، ثم استعرض حرس الشرف.

بعد ذلك صافح دولته، مستقبليه صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، وصاحب السمو الأمير الدكتور مشعل بن عبدالله بن مساعد مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن عبدالله بن عبدالعزيز نائب وزير الخارجية، وصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور عبدالعزيز بن سطام بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي الأمير منصور بن مقرن بن عبدالعزيز المستشار بديوان سمو ولي العهد، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع رئيس الديوان الملكي المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين، ومعالي رئيس مجلس الشورى، وأصحاب المعالي الوزراء وكبار المسؤولين من مدنيين وعسكريين، وأعضاء السفارة الباكستانية بالرياض.

كما صافح خادم الحرمين الشريفين - أيده الله - أعضاء الوفد الرسمي المرافق لدولة رئيس وزراء جمهورية باكستان الاسلامية، الذي يضم معالي وزير المالية محمد إسحاق دار، ومعالي كبير وزراء البنجاب محمد شهباز شريف، ونجل رئيس الوزراء حسين محمد نواز، ومعالي المساعد الخاص لرئيس الوزراء عرفان صديقي، ومعالي وزير الدَولة للشؤون الخارجية طارق فاطمي، ومعالي سكرتير رئيس الوزراء فؤاد حسن فؤاد.

وبعد استراحة قصيرة في صالة التشريفات بالمطار صحب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، دولة السيد محمد نواز شريف رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية، في موكب رسمي إلى قصر الملك المفدى.

وقد غادر دولة السيد محمد نواز شريف رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية الرياض أمس متوجهاً إلى جدة.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله قد ودع دولته لدى مغادرته قصر خادم الحرمين الشريفين.

كما كان في وداع دولة رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية بمطار الملك خالد الدولي صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، وصاحب السمو الملكي الأمير منصور بن مقرن بن عبدالعزيز المستشار بديوان سمو ولي العهد، ومعالي نائب رئيس المراسم الملكية الأستاذ خالد بن صالح العباد، والقائم بالأعمال في سفارة المملكة لدى باكستان جاسم بن محمد الخالدي، ونائب سفير باكستان لدى المملكة خيام أكبر وعدد من المسؤولين من مدنيين وعسكريين وأعضاء السفارة الباكستانية في الرياض.