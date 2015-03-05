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يوسف شعبان : لائحة القيد تحتاج الى تعديل جذري

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يوسف شعبان : لائحة القيد تحتاج الى تعديل جذري يوسف شعبان : لائحة القيد تحتاج الى تعديل جذري

 

طالب يوسف شعبان مرشح عضوية نقابة الصحفيين ” تحت السن ” بتعديل قانون القيد بشكل كامل .

وقال شعبان على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي ”  فيس بوك ” :” يجب تعديل قانون النقابة ليواكب المتغيرات التشريعية بما يتيح تعديل شروط القيد ويسمح لممارسي المهنة بالإنضام للنقابة دون أن يخضعوا لاستغلال مؤسساتهم ” .

واضاف :” العمل على تطبيق قانون النقابة، بحيث يستوعب الحماية النقابية كل من يمارس المهنة، من خلال اختبارات واضحة يشرف عليها كبار شيوخ المهنة بقواعد واضحة ومحددة، على أن يستحق المنتسب العضوية العاملة بعد مرور فترة محددة من الانتظام في العمل الصحفي ” .

واكد شعبان :” أنه يجب  القضاء على ازدواج قواعد القيد بنقابة الصحفيين، حيث توجه تهمة انتحال صفة صحفي، لأي ممارس للمهنة ليس مقيداً بجداول النقابة، في الوقت نفسه الذي ترفض فيه النقابة قيد أي زميل إلا إذا كان صحفياً معيناً، ليصبح الحل الوحيد أمام الصحفي أن يتحايل على القانون ويمارس المهنة دون غطاء نقابي، كي تقبله النقابة ” .

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