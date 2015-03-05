السجن عام لشاب ضرب أمه من أجل سرقة نقودها ببلبيس بالشرقية

قضت محكمة جنح بلبيس بالشرقية، أمس الأربعاء، برئاسة المستشار عبد الحكيم عبد الحفيظ وعضوية المستشارين أمير إلهامى نوار وسامح عاصم عبد الحميد، بالسجن لمدة عام لشاب متهم بضرب أمه وشروعه فى سرقتها بالإكراه.

تعود أحداث القضية منذ 4 أشهر عندما تلقى العميد محمود إبراهيم مأمور مركز شرطة بلبيس، إخطارا من المقدم أحمد العزازى رئيس مباحث بلبيس، يفيد بتقديم بلاغ من "نبوية.م" ربة منزل 58 سنة مقيمة بقرية تابعة لمركز بلبيس، بقيام نجلها "محمد.ص" 27 سنة عامل، بالتعدى عليها بالضرب المبرح وأحدث لها إصابتها عبارة عن جرح غائر بالرأس، أثناء محاولته سرقتها بالإكراه.

وكشفت التحقيقات أن الشاب عاد من ليبيا منذ سنة، وحاول العمل فى أكثر من مشروع لكنه فشل وذات ليلة دخلت والدته عليه غرفتها وجدته يكسر دولابها ليسرق نقودها فحاولت منعه، لكنه قام بالتعدى عليها بالضرب محدثا لها إصابة بالرأس، وقدمت الأم تقريرا طبيا بالإصابة.

وكشفت التحقيقات أن الأم ذهبت إلى المحكمة للتنازل عن القضية لنجلها لكن المحكمة قبلت تصالحها فى الضرب، ورفضته فى الشروع فى السرقة وعاقبته بالسجن حضوريا لمدة عام.