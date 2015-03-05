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أسباب وطرق التخلص من المغص عند الأطفال

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أسباب وطرق التخلص من المغص عند الأطفال أسباب وطرق التخلص من المغص عند الأطفال
المغص عند الطفل قد يستمر لثلاث ساعات:
>يوضح الدكتور أحمد القبانى طبيب الأطفال فى مستشفى الجلاء التعليمى، أن شعور الطفل حديثى الولادة "بالمغص" من الأشياء الطبيعية فى أول ثلاثة أشهر، وفى بعض الحالات يستمر المغص لثلاث ساعات متواصلة، ويزيد بكاء الطفل بسبب عدم قدرته على التعبير.

أسباب إصابة الطفل بالمغص:


>ويتابع د. أحمد، أن هناك بعض الأسباب التى تتسبب فى شعور الطفل " بالمغص " مثل:
>إصابة الطفل بنزلة معوية، ويمكن أن تتسبب فى نقصان وزن الطفل و نزول دم فى البراز.
>التهاب فى الحلق.

إصابة الطفل بحساسية من اللبن الصناعى.


>ويمكنك معرفة أن الطفل يعانى من المغص عن طريق بكائه وتحريك رجله.
>وهناك سبب آخر لبكاء الطفل المستمر بعيدا عن شعوره بالمغص، كإصابته بالتهاب فى الأذن أو التهابات " تسلخات" بسبب الحفاضات.

طرق التخلص من المغص:


> ويشير د. أحمد، إلى أن الأدوية الخاصة بعلاج المغص عند الأطفال التى تحتوى على فركتوز، والتى تساعد على التخلص من الانتفاخ وتحد من إصابته بالانتفاخ، تزيد من شعور الطفل بالمغص ولذلك ينصح بتكريع الطفل وسط الرضاعة وآخرها، كما يمكن إعطاؤه أعشاب الينسون والكراوية بدون إضافة سكر، أو الأعشاب الخاصة بالأطفال.

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