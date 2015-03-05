القوات العراقية تقتل 9 من ” داعش” .. والقوات الجوية تلقى منشورات بصلاح الدين

قتلت القوات العراقية المشتركة أمس الأربعاء 9 من مسلحي تنظيم(داعش) الإرهابي ودمرت سبع سيارات ضمن عمليات تحرير محافظة صلاح الدين.. فيما ألقت طائرات القوة الجوية العراقية منشورات على مناطق بصلاح الدين شمالي العراق.

وقالت مصادر أمنية إن القوات نفذت عملية عسكرية بمنطقة البو عيسى مما أسفر عن مقتل اثنين قناصين، وسبعة آخرين من (داعش) خلال عملية تحرير قرى البو رياش ومبارك الفرحان وتل كصيبة والسيحة والبو عكلة باتجاه البو عجيل في محافظة صلاح الدين.

وأشارت المصادر إلى أن المنشورات التي ألقتها الطائرات على مناطق تكريت والدور وبيجي والصينية والعلم وتلول الباج والشرقاط بمحافظة صلاح الدين، وحررت اليوم منطقة أم حريز قرب قضاء الدور، تدعو العراقيين للاستعداد لاستقبال قوات تحرير المحافظة والتعاون معها.

يذكر أن القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء العراقي د. حيدر العبادي ترأس اجتماعا مع القيادات الأمنية في سامراء لمتابعة العمليات العسكرية لتحرير ناحية العلم والدور ومدينة تكريت من سيطرة تنظيم (داعش) الإرهابي، والتي بدأتها القوات العراقية يوم أول مارس2015م.

أ ش أ