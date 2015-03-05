ضبط قاتل حلاق العريش بعد عام من ارتكابه الجريمة

رصد رجال البحث الجنائى بشمال سيناء، اليوم، قاتل حلاق فى العريش قبل عام وداهموه والقوا القبض عليه، وأحالوه إلى جهة التحقيق.

وأعلنت مديرية أمن شمال سيناء فى بيان لها اليوم، فى يوم 14 مارس 2014 عثر مواطنون على جثة" هيكل .ط" - حلاق مقيم بدائرة قسم العريش- موثوق اليدين ومصابا بعدة طعنات مع سرقة هاتفه المحمول.

وجه مساعد الوزير، مدير الأمن، اللواء على العزازى، بوضع خطة بحث أشرف عليها العميد مدير إدارة البحث الجنائى، وأوكل تنفيذها لفريق بحث برئاسة العميد، رئيس قسم المباحث الجنائية، ضم العقيد وكيل قسم المباحث الجنائية، والعقيد مفتش مباحث قسم ثان العريش، وضباط وحدة مباحث القسم، بالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام.

وأسفرت جهود تنفيذ بنود الخطة وتكثيف التحريات إلى أن مرتكب الواقعة هو " ع ب م م أ" ميكانيكى، مقيم فى قرية تلبانة بمنيا القمح، محافظة الشرقية، وله محل إقامة آخر بدائرة قسم ثالث العريش.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن ضباط إدارة البحث الجنائى من القبض على المتهم فى أحد الأكمنة بالقرب من مسكنه، وبحوزته هاتف محمول وبمواجهته اعترف بجريمته، وأضاف بأنه أثناء تواجده فى مدينة العريش استعدادا لسفره إلى القاهرة لشراء بعض مستلزمات المعدات الثقيلة قابل المجنى عليه، والذى تربطه به صداقة منذ حوالى عام تقريبا، وأصر المجنى عليه بأن يؤجل سفره إلى صباح اليوم التالى لدى علمه بوجود 4800 جنيه بحوزته واستضافه فى الشقة سكنه، وعقب تناول العشاء حضر شخصان من أصدقاء المجنى عليه لا يعرفهما وتعاطى الجميع المواد المخدرة، ثم اعتدوا عليه بالضرب وسرقوا المبلغ منه وطردوه من الشقة، لكنه استمر متواجدا قرب مسكن المجنى عليه حتى غادر ضيفاه وعاد إليه لمعاتبته، وطلب إعادة المبلغ المستولى عليه منه فلم يبد اهتماما وكان فى حالة سكر ما أثار حفيظته فأمسك بمقص كان بالشقة وسدد له به عدة طعنات وعندما حاول الاستعانة بالجيران كمم فمه بيده وأوثق يديه بشال، ولدى مشاهدته دماء المجنى عليه تسيل أصيب بحاله من الخوف والارتباك فسرق الهاتف المحمول الخاص به ولاذ بالفرار.

تم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وتحرر له المحضر رقم 8 أحوال قسم شرطة ثان العريش لسنة 2015 وإرفاقه بالمحضر رقم 1397 /111 جنايات قسم شرطة ثان العرش لسنة 2014 وإحالته إلى النيابة العامة فباشرت معه التحقيق.