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سيف بن زايد يبحث التعاون مع مسؤول فرنسي

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سيف بن زايد يبحث التعاون مع مسؤول فرنسي سيف بن زايد يبحث التعاون مع مسؤول فرنسي

التقى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، أمس، اللواء إيميل بيريز، مدير إدارة التعاون الدولي بوزارة الداخلية الفرنسية، وذلك على هامش الورشة الدولية للعصف الذهني الشرطي في دبي. وتبادل سموه مع المسؤول الفرنسي عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وبحث سبل تعزيز التعاون بين الجانبين.

حضر اللقاء اللواء الدكتور ناصر لخريباني النعيمي، الأمين العام لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وميشيل ميراليت السفير الفرنسي لدى الدولة.

وفي وقت لاحق أمس، زار الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد معرض دبي العالمي للقوارب، المقام في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، وجال سموه في أرجاء المعرض، الممتد على مساحة 85 ألف متر مربع.

واطلع سموه على أحدث اليخوت والقوارب ومعدات الملاحة البحرية الترفيهية، التي تعرضها أكثر 800 شركة وعلامة تجارية من 54 دولة، منها مجموعة من أبرز الشركات الإماراتية المصنعة لليخوت والقوارب، ويبلغ عدد القوارب واليخوت المعروضة هذا العام 430 قاربا ويختا، تصل قيمتها إلى مليار درهم، منها 45 إطلاقاً جديداً على المستويين العالمي والإقليمي.

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