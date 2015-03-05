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حظك اليوم برج العذراء يوم الخميس 5/3/2015

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حظك اليوم برج العذراء يوم الخميس 5/3/2015 حظك اليوم برج العذراء يوم الخميس 5/3/2015
يحلمون بالمثالية ويعيشون داخل القصص الرومانسية، فيسبب لهم ذلك الارتطام بأرض الواقع والصدمة من المجتمع الذى يعيشون فيه، اليوم مناسب لهم لقضاء أوقات جميلة برفقة صديق أو كتاب فهذا سيجعلهم يتعرفون على جوانب جديدة من الحياة.

توقع ماغى فرح لأصحاب على مستوى الحياة العملية

أنت إنسان تتمتع بقدر عالٍ من الإنسانية والكرم الأخلاقى، لا تدع ذلك يفقدك سيطرتك على الأمور التى تتعلق بمسئوليتك العملية فتكون عرضة للعقاب أو اللوم، قليل من الحزم سيجعل الأمور تسير بشكل أفضل.

على مستوى الحياة العاطفية

كن أكثر وضوحًا مع الشريك ولا تخف الحقائق فأنت تستمتع بلباقة فى الحديث وهدوء يجعلك تصل إلى ما تصبو إليه، الصمت لن يفيدك كثيرًا، وسيجعل المشاكل تزيد بينكما.

على مستوى العلاقات العامة

حلول كثيرة تلوح فى الأفق للتغلب على مشاكل كثيرة تعرضت لها فى الآونة الأخيرة هذا سيجعلك فى حالة نفسية أكثر استقرارًا وهدوءًا.

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مصر 365

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